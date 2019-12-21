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    Жизнь

    Украинский фильм вошел в число лучших кинолент десятилетия

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    <p>&laquo;Племя&raquo; расположился на 48-й позиции, обойдя &laquo;Черную Пантеру&raquo; и &laquo;Однажды в Голливуде&raquo;</p> <div></div> - Украинский фильм вошел в число лучших кинолент десятилетия

    «Племя» расположился на 48-й позиции, обойдя «Черную Пантеру» и «Однажды в Голливуде»

    На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при

    Авторитетное журнал Rolling Stone зачислил украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.

    «Племя» расположился на 48-й позиции, обойдя «Черную Пантеру» из киновселенной Marvel и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

    На первой позиции расположилась картина 2016 года «Лунный свет», за ним следует «Социальная сеть» (2010), а замыкает тройку лучших картин «Корпорация «Святые моторы» (2012).

    «Племя» было первым полнометражным фильмом в карьере Мирослава Слабошпицкого.

    На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при. «Племя» рассказывает о жизни в интернате глухонемых подростков.

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