Украинский фильм вошел в число лучших кинолент десятилетия



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«Племя» расположился на 48-й позиции, обойдя «Черную Пантеру» и «Однажды в Голливуде»

На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при

Авторитетное журнал Rolling Stone зачислил украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.

«Племя» расположился на 48-й позиции, обойдя «Черную Пантеру» из киновселенной Marvel и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

На первой позиции расположилась картина 2016 года «Лунный свет», за ним следует «Социальная сеть» (2010), а замыкает тройку лучших картин «Корпорация «Святые моторы» (2012).

«Племя» было первым полнометражным фильмом в карьере Мирослава Слабошпицкого.

На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при. «Племя» рассказывает о жизни в интернате глухонемых подростков.