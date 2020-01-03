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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер хоррора «Тихое место 2»

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    <p>Продолжение картины расскажет о выживании в мире, который заполонили монстры, реагирующие на звук</p> <div></div> - Вышел первый трейлер хоррора «Тихое место 2»

    Продолжение картины расскажет о выживании в мире, который заполонили монстры, реагирующие на звук

    В прокате фильм должен появиться 19 марта

    Продолжение одного из самых необычных и медитативных фильмов ужасов последних лет совсем скоро появится на экранах кинотеатров. «Тихое место 2» обещает стать такой же захватывающей картиной, как и первая часть. По сюжету

    Семья Эбботтов (Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп) после событий первого фильма покинула свое убежище и отправилась в дальний путь. Разумеется, весь путь должен проходить в полной тишине, иначе монстры реагирующие на шум и заполонившие планету быстро расправятся с людьми.

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