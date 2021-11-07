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    Dzidzio рассказал, почему решил поступить с бывшей женой по-мужски

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    Исполнитель объяснил, почему решил подарить экс-избраннице роскошную квартиру - Dzidzio рассказал, почему решил поступить с бывшей женой по-мужски
    Исполнитель объяснил, почему решил подарить экс-избраннице роскошную квартиру
    фото: скриншот из видео «Светская жизнь»

    Артист признался, какие у него сейчас отношения со Slavia

    Певцы Dzidzio и Slavia после громкого развода и взаимных обвинений в прессе зарыли топор войны. Певица даже побывала на премьере фильма бывшего «Где деньги?». Более того, в программе «Светская жизнь» исполнитель признался, что сам ее пригласил. Высказывание жены в СМИ прокомментировал так: «Думаю, Слава уже поняла, что некоторые интервью не надо было давать».

    Фото: slavia_official/Instagram
    Фото: slavia_official/Instagram

    Кроме того, Dzidzio рассказал, какие у него сейчас отношения со Slavia.

    «Мы развелись, доводим дело до конца с разделом имущества. Все, что я обещал, я выполняю», – сказал певец.

    Также исполнитель объяснил, почему решил подарить экс-избраннице роскошную квартиру.

    «Очень хорошая квартира, делить пополам – это было бы некрасиво. Я решил пойти не по закону, а по-мужски, подарил ей, она ей очень подходит, она ее очень хотела», – заметил певец.

    Кроме того, Dzidzio сказал, что оставил жене деньги, и теперь все двери для нее открыты.

    «Популярность, слава, все в ее руках, сцена за ней плачет», – подытожил артист.

    Ранее популярный украинский певец Дзидзьо в очередной раз порадовал поклонников исполнением гимна Украины. На этот раз артист спел перед матчем нашей сборной с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов».

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    Теги: метро Львов артист певица деньги СМИ квартира
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    Dzidzio рассказал, почему решил поступить с бывшей женой по-мужски