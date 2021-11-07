Dzidzio рассказал, почему решил поступить с бывшей женой по-мужски

Артист признался, какие у него сейчас отношения со Slavia

Певцы Dzidzio и Slavia после громкого развода и взаимных обвинений в прессе зарыли топор войны. Певица даже побывала на премьере фильма бывшего «Где деньги?». Более того, в программе «Светская жизнь» исполнитель признался, что сам ее пригласил. Высказывание жены в СМИ прокомментировал так: «Думаю, Слава уже поняла, что некоторые интервью не надо было давать».

Фото: slavia_official/Instagram

Кроме того, Dzidzio рассказал, какие у него сейчас отношения со Slavia.

«Мы развелись, доводим дело до конца с разделом имущества. Все, что я обещал, я выполняю», – сказал певец.

Также исполнитель объяснил, почему решил подарить экс-избраннице роскошную квартиру.

«Очень хорошая квартира, делить пополам – это было бы некрасиво. Я решил пойти не по закону, а по-мужски, подарил ей, она ей очень подходит, она ее очень хотела», – заметил певец.

Кроме того, Dzidzio сказал, что оставил жене деньги, и теперь все двери для нее открыты.

«Популярность, слава, все в ее руках, сцена за ней плачет», – подытожил артист.

Ранее популярный украинский певец Дзидзьо в очередной раз порадовал поклонников исполнением гимна Украины. На этот раз артист спел перед матчем нашей сборной с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов».