Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове

На следующий день после гулянки Екатерина Рожкова заметно хромала

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова посетила джазовый фестиваль во Львове, на котором с удовольствем щеголяла разными модными образами. Днем — в «рыболовные платье», а вечером — в ажурном платье с глубоким вырезом на спине, которое открыло миру ее татуировки. В переводе с латыни, тату означает «никто не тронет меня безнаказанно» — это девиз рыцарей Ордена чертополоха в Шотландии. Там его еще чеканили на монетах в 17 веке, во времена короля Якова VI. Позже на однофунтових монетах Англии.

Между концертами гости фестиваля могли проводить время в Vip-lounge. Сюда вход был только по специальным пропускам. Там и наливали, и кормили. Рожкова оттуда выходит с бокалом белого. И так отправляется слушать кубинского пианиста Гарольда Лопеза. Затем вместе с другими даже идет танцевать. А потом снова - в Vip-lounge.

На следующий день она заметно хромала, в интервью ТСН первая заместитель главы Нацбанка говорит о своей любви к джазу. О ночных приключениях не вспоминает.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.