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    Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове

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    Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова - Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове
    Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова
    facebook.com/ekrozhkova

    На следующий день после гулянки Екатерина Рожкова заметно хромала

    Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова посетила джазовый фестиваль во Львове, на котором с удовольствем щеголяла разными модными образами. Днем — в «рыболовные платье», а вечером — в ажурном платье с глубоким вырезом на спине, которое открыло миру ее татуировки. В переводе с латыни, тату означает «никто не тронет меня безнаказанно» — это девиз рыцарей Ордена чертополоха в Шотландии. Там его еще чеканили на монетах в 17 веке, во времена короля Якова VI. Позже на однофунтових монетах Англии.

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    Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове
    Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове
    facebook.com/ekrozhkova

    Между концертами гости фестиваля могли проводить время в Vip-lounge. Сюда вход был только по специальным пропускам. Там и наливали, и кормили. Рожкова оттуда выходит с бокалом белого. И так отправляется слушать кубинского пианиста Гарольда Лопеза. Затем вместе с другими даже идет танцевать. А потом снова - в Vip-lounge.

    На следующий день она заметно хромала, в интервью ТСН первая заместитель главы Нацбанка говорит о своей любви к джазу. О ночных приключениях не вспоминает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: музыка Екатерина Рожкова
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    Заместитель главы Нацбанка с рыцарским тату на спине и в «рыболовном» платье зажгла на джаз-фестиваль во Львове