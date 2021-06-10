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    Впервые в Украине. Мировые оперные звезды исполнят комическую оперу Моцарта «Cosi fan tutte»

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    Впервые в Украине. Мировые оперные звезды исполнят комическую оперу Моцарта «Cosi fan tutte»

    «Женская верность – словно мифический феникс, которого никто не видел»

    19 июня в 19:00 в Киевской опере (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) состоится премьера единого концертно-сценического исполнения комической оперы в 2 действиях В. А. Моцарта «Cosi fan tutte» («Так поступают все женщины»). Произведение прозвучит впервые на профессиональной оперной сцене Украины!

    Андрей Бондаренко, Ксения Бахритдинова-Кравчук, Алексей Пальчиков, Анастасия Полищук, Тарас Бережанский и Дарья Миколенко - на сцене Киевской оперы сойдутся украинские звездные солисты, которые своим пением покорили самые известные оперные сцены мира: Парижскую оперу, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Ла Скала, Берлинскую и Венскую национальные оперы.

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    «Женская верность – словно мифический феникс, которого никто не видел», – утверждает один из героев оперы дон Альфонсо. Двое молодых офицеров Гульельмо и Феррандо попытаются испытать своих любимых, чтобы опровергнуть этот тезис. Кто окажется прав? Путь к ответу лежит через искусные арии и ансамбли, комические перипетии, жизнеутверждающую музыку Моцарта и динамичный сюжет.

    Музыкальное решение спектакля воплотит дирижер Сергей Голубничий вместе с симфоническим оркестром Киевской оперы с участием Национального камерного ансамбля «Киевские солисты». Партия клавесина - Елена Жукова. Режиссер концертно-сценической версии - главный режиссер Киевской оперы Виталий Пальчиков.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: музыка
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    Впервые в Украине. Мировые оперные звезды исполнят комическую оперу Моцарта «Cosi fan tutte»