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    Аня Тринчер снялась в клипе новых звезд Тиктока (видео)

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    Группа Ток - Аня Тринчер снялась в клипе новых звезд Тиктока (видео)
    Группа Ток

    «Девочка с каре» — это новый клип группы ТОК о том, как и чем на самом деле живут современные подростки

    Новый украинский герл-бенд «Ток» представляет новую работу — клип на песню «Девочка с каре». Ребята сняли настоящий короткометражный фильм, который с головой погружает зрителя в школьную атмосферу, а также затрагивает новые, актуальные проблемы современных тинейджеров.

    Группа «Ток»- танцевальный поп-коллектив, который состоит из ярких и харизматичных подростков, буквально с первой песни взорвал соцсети. Их дебютный сингл «Мальчик Tор» за рекордно короткие сроки собрал миллион просмотров только на YouTube, а также произвел фурор в ТикТоке, по сути, сделав группу новыми кумирами подрастающей публики.

    Сюжет выстроен вокруг главной героини, которая переживает свой первый школьный день. Каждый из нас помнит, как это сложно. Перед тобой — микрокосмос уже сложившихся отношений в коллективе. Истории дружбы, симпатий и взаимной неприязни. Кто-то кому нравится, те не общаются с этими, а с кем-то не общается вообще никто. И в это все нужно как-то встроиться.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка
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    Аня Тринчер снялась в клипе новых звезд Тиктока (видео)