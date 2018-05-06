«Евровидение-2018»: Melovin заявил, что в номере гроба нет

Артист рассказал, что означает его постановка

Melovin объяснил свою постановку и уверил фанатов, что гроба на сцене нет и это фантазии людей. Во время пресс-конференции, которую певец провел после второй репетиции своей постановки, Melovin заявил журналистам, что рояль на сцене вовсе не олицетворяет собой гроб. «Это совсем не гроб, но наша фантазия помогает нам для себя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Styler rbk Melovin

Артист рассказал, что означает его постановка

Melovin объяснил свою постановку и уверил фанатов, что гроба на сцене нет и это фантазии людей.

Во время пресс-конференции, которую певец провел после второй репетиции своей постановки, Melovin заявил журналистам, что рояль на сцене вовсе не олицетворяет собой гроб.

«Это совсем не гроб, но наша фантазия помогает нам для себя придумывать то, что это может быть. Это история музыканта, который начинает свой путь именно с игры на фортепиано. Я очень хотел показать рождение. Как я родился из музыки, как я иду своей дорогой не обращая внимание на то, что говорят, а это было в моей жизни. Мне кажется, это просто история про меня, красивая история про меня. Но это не гроб. Но вариант очень хороший», - подчеркнул артист.

Напомним, что в этом году «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8,10 и 12 мая. Melovin исполнит песню Under The Ladder во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

Читайте также: Верка Сердючка записала сенсационное видеообращение к Melovin: Кайфани и спали все к едренной матери!

Джерело: ТСН