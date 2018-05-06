Melovin высказался о гастролях Лободы и Лорак в РФ: Я не знаю, что в голове у этих артистов
- Сьогодні, 14:40
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Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» прокомментировал гастрольную деятельность в РФ украинских звезд
Вчера вечером состоялась вторая репетиция Melovin на главной европейской сцене, после которой артист дал пресс-конференцию.
Во время общения с журналистами у представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» спросили, как он относится к гастролям популярных украинских артистов на территории РФ, в то время как идут военные действия на востоке страны.
«Я большой фанат своей страны. Я из Украины и очень этим горжусь. Это такая тема, где можно найти много лазеек, смотреть на нее под разными углами. Но, я не знаю, что в голове у этих артистов, как они рассуждают и какой вывод делают из слова «музыка». Я бы не делал бы так, как делали они. Я фанат своей страны, у меня есть своя четкая позиция. Я люблю Украину», - ответил Melovin.
Напомним, что во время пресс-конференции продемонстрировали видеоролик эпатажной украинской звезды Верки Сердючки, которая решила поддержать молодого исполнителя.
«Melovin, спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери», - пожелала Сердючка конкурсанту.