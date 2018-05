После «Евровидения» Melovin выступит на одной сцене с Джоном Ньюменом

После участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» украинский артист выступит в Киеве

До первого полуфинала «Евровидения-2018» остались считанные дни, а украинские меломаны готовятся к еще одному масштабному событию, но уже на территории Украины. 19 мая на Троицкой площади в Киеве пройдетмасштабное шоу «Ліга зірок», хедлайнером которого станет популярный британский певец Джон Ньюмен. Журналисты



Melovin и Джон Ньюмен

До первого полуфинала «Евровидения-2018» остались считанные дни, а украинские меломаны готовятся к еще одному масштабному событию, но уже на территории Украины.

19 мая на Троицкой площади в Киеве пройдетмасштабное шоу «Ліга зірок», хедлайнером которого станет популярный британский певец Джон Ньюмен. Журналисты программы «Зірковий шлях» рассказали кто составит компанию на сцене западному музыканту из украинских звезд и как Джон Ньюмен готовится к выступлению в столице.

Вместе со всемирно известной знаменитостью участие в концерте примут популярные украинские звезды – Оля Полякова, Монатик, Сергей Бабкин, Меловин, который как раз вернется с конкурса «Евровидение-2018», и многие другие.

Что касается Джона Ньюмена, то он будет гостить в Киеве всего лишь одни сутки. Но зато на столичной сцене, артист обещает показать зрелищное шоу. Конечно же, менеджмент артиста не раскрыл все секреты, но за то успел заинтриговать украинских поклонников музыканта некоторыми деталями, которые должны быть на сцене в обязательном порядке. Как оказалось, Джон заказал себе за сцену несколько черных полотенец, а еще – пару белых носков.

Напомним, что Джон Ньюмен получил мировую славу после того, как его дебютный сингл Love Me Again возглавил хит-парад Великобритании и стал мегахитом во всем мире, а видеоклип на эту песню собрал почти 600 миллионов просмотров на Youtube. Также Джон Ньюмен известный по песням Give Me Your Love и Losing Sleep, а коллаборация с известным музыкантом и ди-джеем Кельвином Харрисом Blame вновь подорвала мировые хит-парады. В марте этого года Ньюмен выпустил новый зажигательный сингл под названием Fire In Me, который войдет в будущий альбом певца.