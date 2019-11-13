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    Фото

    Виктория Бекхэм украсила обложку известного глянца (фото)

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    Виктория Бекхэм украсила обложку известного глянца (фото)

    Дизайнер появилась обложке польского Vogue

    Виктория Бекхэм стала главной звездой декабрьского номера Vogue Польша. 45-летняя бизнесвумен и икона стиля предстала в фотосесии в стильных костюмах собственного бренда.

    Так, на одном из кадров дизайнер позирует в изумрудном костюме, белой блузе с коричневым узором и голубых туфлях-лодочках. Собранные волосы и сдержанный макияж добавляют образу элегантности.

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    Behind the scenes at my @vogue.polska shoot. Loved talking to @alexilubomirski about all things fashion and beauty. x VB

    Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    На следующих фото Виктория Бекхэм запечатлена в той же блузе и туфлях, однако сменила изумрудный костюм на бежевый, который выглядит не менее стильно.

    Еще один лук, которым уже успела поделиться звезда с фолловерами, похожий на предыдущие, но выглядит иначе благодаря накинутому на плечи тренчу горчичного оттенка.

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    Несколькими снимками, атором которых стал британский фотограф Алекси Любомирский, Виктория поделилась в своем Instagram.

    Джерело: vogue.pl

    фотограф знаменитости фотография одежда Польша Instagram волосы
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