Виктория Бекхэм украсила обложку известного глянца (фото)
Дизайнер появилась обложке польского Vogue
Виктория Бекхэм стала главной звездой декабрьского номера Vogue Польша. 45-летняя бизнесвумен и икона стиля предстала в фотосесии в стильных костюмах собственного бренда.
Так, на одном из кадров дизайнер позирует в изумрудном костюме, белой блузе с коричневым узором и голубых туфлях-лодочках. Собранные волосы и сдержанный макияж добавляют образу элегантности.
Переглянути цей допис в Instagram
Behind the scenes at my @vogue.polska shoot. Loved talking to @alexilubomirski about all things fashion and beauty. x VB
На следующих фото Виктория Бекхэм запечатлена в той же блузе и туфлях, однако сменила изумрудный костюм на бежевый, который выглядит не менее стильно.
Еще один лук, которым уже успела поделиться звезда с фолловерами, похожий на предыдущие, но выглядит иначе благодаря накинутому на плечи тренчу горчичного оттенка.
Несколькими снимками, атором которых стал британский фотограф Алекси Любомирский, Виктория поделилась в своем Instagram.
Джерело: vogue.pl