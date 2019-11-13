Виктория Бекхэм украсила обложку известного глянца (фото)



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Дизайнер появилась обложке польского Vogue

Виктория Бекхэм стала главной звездой декабрьского номера Vogue Польша. 45-летняя бизнесвумен и икона стиля предстала в фотосесии в стильных костюмах собственного бренда.

Так, на одном из кадров дизайнер позирует в изумрудном костюме, белой блузе с коричневым узором и голубых туфлях-лодочках. Собранные волосы и сдержанный макияж добавляют образу элегантности.

На следующих фото Виктория Бекхэм запечатлена в той же блузе и туфлях, однако сменила изумрудный костюм на бежевый, который выглядит не менее стильно.

Еще один лук, которым уже успела поделиться звезда с фолловерами, похожий на предыдущие, но выглядит иначе благодаря накинутому на плечи тренчу горчичного оттенка.

Несколькими снимками, атором которых стал британский фотограф Алекси Любомирский, Виктория поделилась в своем Instagram.

Джерело: vogue.pl