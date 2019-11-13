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    Шоу-биз

    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи

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    <p>Главный злодей &laquo;Игры престолов&raquo; должен был выглядеть совсем по‑другому</p> <div></div> - В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи

    Главный злодей «Игры престолов» должен был выглядеть совсем по‑другому

    В первоначальных эскизах Король Ночи не такой воинственный

    5 ноября в США вышла книга The Art of Game of Thrones художницы-постановщицы Деборы Райли, которая создала множество визуальных образов для «Игры престолов». Журнал Vanity Fair опубликовал ранние арт-концепты, из которых следует, что Король Ночи мог выглядеть совсем по‑другому.

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    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи
    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи
    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи
    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи
    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи
    В сети показали оригинальные эскизы Короля Ночи

    Согласно первоначальным эскизам, главный злодей сериала должен был иметь более сказочный и царственный вид, но при этом иметь узнаваемые черты белых ходоков. Сложность в работе над этим персонажем заключалась в том, что у художников не было готовых референсов: в книжном цикле Джорджа Мартина отсутствует подробнее описание Короля Ночи. Так что образ создавался практически с нуля.

    Как объяснял сам Мартин, Король Ночи – легендарная фигура, сродни Брану Строителю и Ланну Умному (одни из основателей династии Старков и Ланнистеров), он был 13-м по счету командующим Ночным дозором (Джон Сноу – 998-й) и, вероятнее всего, не дожил бы до нынешних дней.

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