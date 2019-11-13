Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров



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Экс-солистка группы «Виа Гра» кокетливо прикрыла пышные формы одеялом Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники артистки по достоинству оценили новую фотосессию

37-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой откровенной черно-белой фотосессии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Виа Гра» опубликовала понравившиеся кадры, обнажившись ради «постельных» снимком. Из одежды на украинской исполнительницы было только белье.

«Время вставать», – кокетливо подписала кадры знаменитость, чем привлекла внимание верных почитателей.

Поклонники артистки по достоинству оценили новую фотосессию Лободы, похвалив певицу за смелость.

«Для мамы двоих детей фигура у Светы бомбическая!!», «Даже спит с макияжем», «Вот это я понимаю: Доброе утро!», «Света побольше бы таких фото, вам есть что показать», «Все на месте, женщина-мечта», - обратились к певице ее фанаты.