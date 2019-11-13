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    Шоу-биз

    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров

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    <p>Экс-солистка группы &laquo;Виа Гра&raquo; кокетливо прикрыла пышные формы одеялом</p> <p>Фото: instagram.com/lobodaofficial/</p> <div></div> - Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров

    Экс-солистка группы «Виа Гра» кокетливо прикрыла пышные формы одеялом

    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Поклонники артистки по достоинству оценили новую фотосессию

    37-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой откровенной черно-белой фотосессии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Виа Гра» опубликовала понравившиеся кадры, обнажившись ради «постельных» снимком. Из одежды на украинской исполнительницы было только белье.

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    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров
    Лобода игриво обнажилась ради «постельных» кадров

    «Время вставать», – кокетливо подписала кадры знаменитость, чем привлекла внимание верных почитателей.

    Поклонники артистки по достоинству оценили новую фотосессию Лободы, похвалив певицу за смелость.

    «Для мамы двоих детей фигура у Светы бомбическая!!», «Даже спит с макияжем», «Вот это я понимаю: Доброе утро!», «Света побольше бы таких фото, вам есть что показать», «Все на месте, женщина-мечта», - обратились к певице ее фанаты.

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