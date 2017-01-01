Зибров признался, что у Повалий огромные проблемы из-за Януковича

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что у сбежавшей в Россию Таисии Повалий не поменялись политические взгляды.

Украинский артист дружит с Таей Повалий уже более 25 лет. Зибров признался, что несмотря на то, что Повалий уже несколько лет живет в Москве, они не прекратили общение. [READ_MORE] По словам артиста, они с Таисией обходят политические темы стороной во избежании конфликтов. «У нее свои политические пристрастия, у меня свои.



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Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что у сбежавшей в Россию Таисии Повалий не поменялись политические взгляды.

Украинский артист дружит с Таей Повалий уже более 25 лет. Зибров признался, что несмотря на то, что Повалий уже несколько лет живет в Москве, они не прекратили общение.

По словам артиста, они с Таисией обходят политические темы стороной во избежании конфликтов.

«У нее свои политические пристрастия, у меня свои. Я Юлю Тимошенко любил, люблю и буду любить. Вот она мне нравится уже лет 15. Вот я с этой политической партией был на одних выборах, вторых, на президентских выборах. Я это делаю с удовольствием. Это мое убеждение. У них убеждения другие. Почему я должен их убеждать, что с "регионами" не стоит иметь ничего общего? Четверть страны была с "регионами", так что с того? Всех расстрелять?» - сказал Зибров в интервью «Лайм».

«У нее были такие убеждения, и она с ними осталась. Возможно, сейчас уже и поменялось, я об этом не знаю, но думаю, что поменялось. Потому что Янукович кинул всех. И сейчас у нее огромные проблемы из-за этого», - поделился народный артист.

Павел Зибров считает, что артист не имеет права быть вне политики, поскольку его напрямую касается эта ситуация.

«Они сделали свой выбор, и что бы там не говорили, они свой выбор сознательно сделали, они взрослые. Это не дети, за которых продюсер решил. Что я могу сказать? Та же Ани Лорак пусть не обижается, когда приезжает в Украину. Но думаю, что она это понимает, и скоро уедет».