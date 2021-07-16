Злата Огневич засветила упругие прелести в новом клипе (видео)

Артистка выпустила клип

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников выпуском чувственной видеоработы.

Артистка представила клип на композицию «Мій Назавжди». Режиссером видео выступил Герман Ненов. В клипе, как и в жизни, певица и новая «Холостячка» закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата открыта новому, в полной гармонии с собой.

«Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: «Мій назавжди, тільки я и тільки ти». В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны – «Холостячка», — прокомментировала Огневич.

В работе поклонники увидят Злату в довольно смелом образе. Артистка появится в обольстительном черном монокини, в котором будет петь в волнах моря, соблазнительно танцевать и также лежать на капоте автомобиля.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.