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    Злата Огневич засветила упругие прелести в новом клипе (видео)

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    Певица Злата Огневич - Злата Огневич засветила упругие прелести в новом клипе (видео)
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Артистка выпустила клип

    Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников выпуском чувственной видеоработы.

    Артистка представила клип на композицию «Мій Назавжди». Режиссером видео выступил Герман Ненов. В клипе, как и в жизни, певица и новая «Холостячка» закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата открыта новому, в полной гармонии с собой.

    «Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: «Мій назавжди, тільки я и тільки ти». В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны – «Холостячка», — прокомментировала Огневич.

    В работе поклонники увидят Злату в довольно смелом образе. Артистка появится в обольстительном черном монокини, в котором будет петь в волнах моря, соблазнительно танцевать и также лежать на капоте автомобиля.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Злата Огневич
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    Злата Огневич засветила упругие прелести в новом клипе (видео)