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    Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в 7000 человек за прививкой от коронавируса (фото)

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    57-летний актер Рассел Кроу - Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в 7000 человек за прививкой от коронавируса (фото)
    57-летний актер Рассел Кроу
    instagram.com/russellcrowe/

    Знаменитый голливудский актер рассказал, как провел воскресенье

    57-летний актер Рассел Кроу отстоял очередь за вакциной вместе с семью тысячами сограждан в родном Сиднее. Об этом звезда «Гладиатора» сообщила в Твиттере, сопроводив пост фотографией внушительной толпы людей.

    «Как я провел воскресенье. В очереди из семи тысяч добропорядочных граждан за первой дозой вакцины», - написал Расселл Кроу.

    instagram.com/russellcrowe/
    instagram.com/russellcrowe/

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в 7000 человек за прививкой от коронавируса (фото)