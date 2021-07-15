Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в 7000 человек за прививкой от коронавируса (фото)
Знаменитый голливудский актер рассказал, как провел воскресенье
57-летний актер Рассел Кроу отстоял очередь за вакциной вместе с семью тысячами сограждан в родном Сиднее. Об этом звезда «Гладиатора» сообщила в Твиттере, сопроводив пост фотографией внушительной толпы людей.
«Как я провел воскресенье. В очереди из семи тысяч добропорядочных граждан за первой дозой вакцины», - написал Расселл Кроу.
Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.
«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.
Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.