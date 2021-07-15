Как Алла Пугачева отреагировала на смерть бывшего мужа

Также друг певицы раскрыл детали ее отношений с Александром Стефановичем

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о реакции певицы Аллы Пугачевой на новость о смерти бывшего супруга — режиссера и сценариста Александра Стефановича.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет, но она не радуется», — заявил Разин.

Андрей признался, что Стефанович был самым непорядочным из всех супругов Примадонны. «Пугачева, как она сама пела в одноименной песне, — сильная женщина. Но сильной женщина может быть только тогда, когда вокруг нее нормальные мужики. Макс Галкин нормальный, Филипп Киркоров достойный, Женя Болдин прекрасный, Миколас Орбакас — вообще, я считаю, один из лучших выборов в жизни Пугачевой. А Стефанович — предатель», — заявил продюсер.

Также близкий друг Примадонны Александр Левшин сообщил, что Стефанович и певица так и не помирились после развода. «И для меня это очень большой горестный факт, потому что гордыня никогда еще не способствовала доброму и хорошему… Жизнь и смерть — очень важный Рубикон. Мне кажется, Алла вообще не очень любит прощать. По-моему, это плохо, эту энергию надо убирать», — заявил мужчина «Московскому комсомольцу».

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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