Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в телеведущую

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Слава Каминская проведет прямой эфир утреннего шоу «Ранок з Україною»

Уже завтра в студии «Ранку з Україною» поклонники утреннего шоу увидят очаровательную Славу Каминскую, которая составит компанию ведущему Григорию Герману и заменит Лилию Ребрик. Напомним, что Лилия Ребрик две недели назад стала мамой во второй раз и каждый день не может выходить в эфир.

«Мне всегда хотелось попробовать себя в роли ведущей. Очень рада, что благодаря каналу «Украина» у меня появился этот шанс. Я немного волнуюсь перед эфиром – я прекрасно понимаю, что никакого монтажа, возможности что-то переснять у меня не будет – это ведь прямой эфир. Но надеюсь, что мой 12-летний опыт выступлений на сцене мне поможет. Если вдруг я забуду какие-то слова или запнусь – я буду петь! Я постараюсь ваше утро сделать ярче и позитивнее», – отметила Слава Каминская.