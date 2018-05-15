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    Солистка группы «НеАнгелы» переквалифицировалась в телеведущую

    • Розсилка

    Слава Каминская проведет прямой эфир утреннего шоу «Ранок з Україною»

    Уже завтра в студии «Ранку з Україною» поклонники утреннего шоу  увидят очаровательную Славу Каминскую, которая  составит компанию ведущему Григорию Герману и заменит Лилию Ребрик. Напомним, что Лилия Ребрик две недели назад стала мамой во второй раз и каждый день не может выходить в эфир.

    «Мне всегда хотелось попробовать себя в роли ведущей. Очень рада, что благодаря каналу «Украина» у меня появился этот шанс. Я немного волнуюсь перед эфиром – я прекрасно понимаю, что никакого монтажа, возможности что-то переснять у меня не будет – это ведь прямой эфир. Но надеюсь, что мой 12-летний опыт выступлений на сцене мне поможет. Если вдруг я забуду какие-то слова или запнусь – я буду петь! Я постараюсь ваше утро сделать ярче и позитивнее», – отметила Слава Каминская.

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