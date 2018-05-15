Дочь Уилла Смитта призналась, что хотела покончить с собой

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Уилл Смит с дочкой Джадой

Девушка шокировала родных своим откровенным признанием

В начале мая супруга Уилла Смита Джада запустила собственное шоу «Red Table Talk» («Разговоры за красным столом») на Facebook Watch. Со-ведущими передачи, где рассматриваются «взгляд трех поколений на актуальные темы», стали дочь и мать Джады.

В выпуске. посвященном Дню матери, прошедшем в США 13 мая, 17-летняя дочь 17-летняя дочь Уилла Смита Уиллоу шокировала мать и бабушку откровенным признанием. Она рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством, когда ей было 10 лет. Джада не знала об инциденте.

По словам Уиллоу, это случилось, после того, как в 2010 году она выпустила успешный клип на песню Whip My Hair. Девушка призналась, что после релиза она перестала заниматься вокалом и столкнулась с непониманием того, чем она хочет заниматься в жизни.

«Все хотели, чтобы после завершения тура, я дописала свой альбом. Я подумала, что не собираюсь этого делать. После того, как все успокоилось, наступило затишье, и мне стало страшно. Я думала, что не смогу заниматься ничем, кроме музыки, а петь я не хотела. Я слушала много грустной музыки, это было безумие, и я резала себе вены», — поделилась Уиллоу.

Джерело: graziamagazine.ru