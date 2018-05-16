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    Победительница «Голоса страны» получила квартиру. Опубликованы фото

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    Алена Луценко
    Алена Луценко

    Артистка планирует переехать в столицу из родной Белой Церкви

    Жительница Белой Церкви Алена Луценко, которая триумфовала в восьмом сезоне «Голосу країни», выложила первые фото из двухкомнатной квартиры в Киеве, которую получила в качестве приза. Также артистка удостоилась права трехмесячной ротации на радио «Хит FM». Артистка отметила, что уже планирует переезд в столицу.

    «В ближайшее время я хочу начать ремонт в подаренной мне квартире. Всегда мечтала сделать собственный дизайн своего жилья - интерьер будет оформлен в пастельных или черно-белых тонах, я хочу задействовать максимум три цвета, почти как в известной украинской песне. Интересно, что наша хранительница рода баба Надя уже пообещала, что на новоселье соберет все наши четыре поколения и первой споет за большим семейным столом», - сказала талантливая девушка.

    На снимках она позирует вместе с мамой. Предположительно, квартиру девушка получила в одном из новых жилищных комплексов на Борщаговке.

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    Победительница «Голоса страны» получила квартиру. Опубликованы фото
    Победительница «Голоса страны» получила квартиру. Опубликованы фото
    Победительница «Голоса страны» получила квартиру. Опубликованы фото

     Кроме этого, Алена рассказала, что начала запись собственной композиции: «Я давно пишу песни, но мне всегда не хватало смелости показать их людям. После победы в «Голосі країни» я поверила в себя и поняла, что наш народ, как и я, любит украинские песни, ведь это мелодия нашей души. Моя первая композиция будет о любви, а петь я буду на родном языке».

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    Джерело: ТСН

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