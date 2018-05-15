Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Певица пыталась скрыться от посторонних глаз, но в результате оказалась в центре внимания

Популярная американская певица Рианна смело экспериментирует со своим стилем. На этот раз она примерила необычный образ, надев oversize пуховик, который довольно забавно смотрелся на артистке. В таком виде ее заметили в аэропорту Нью-Йорка, пишет «Главком».

Поп-исполнительница была одета во все черное – свитшоты с принтом и спортивные штаны, однако внимание папарацци привлек не спортивный стиль Рианны, а объемный пуховик. Свой образ певица дополнила забавными меховыми тапочками, черными носками и очками с синими стеклами.

Возможно, такой «лук» Рианна решила выбрать из-за изменяющейся погоды в Нью-Йорке, или же чтобы замаскироваться от журналистов. Однако ей удалось поразить всех.

В общем, 30-летняя Рианна давно является большой поклонницей объемных вещей. В них звезда появляется на светских вечеринках, официальных мероприятиях и даже на встречах с политиками.