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    Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком

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    Рианна
    Рианна

    Певица пыталась скрыться от посторонних глаз, но в результате оказалась в центре внимания

    Популярная американская певица Рианна смело экспериментирует со своим стилем. На этот раз она примерила необычный образ, надев oversize пуховик, который довольно забавно смотрелся на артистке. В таком виде ее заметили в аэропорту Нью-Йорка, пишет «Главком».

    Поп-исполнительница была одета во все черное – свитшоты с принтом и спортивные штаны, однако внимание папарацци привлек не спортивный стиль Рианны, а объемный пуховик. Свой образ певица дополнила забавными меховыми тапочками, черными носками и очками с синими стеклами.

    Возможно, такой «лук» Рианна решила выбрать из-за изменяющейся погоды в Нью-Йорке, или же чтобы замаскироваться от журналистов. Однако ей удалось поразить всех.

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    Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком
    Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком
    Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком
    Рианна рассмешила поклонников гигантским пуховиком

    В общем, 30-летняя Рианна давно является большой поклонницей объемных вещей. В них звезда появляется на светских вечеринках, официальных мероприятиях и даже на встречах с политиками.

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