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    Дженнифер Лопес впечатлила короткой юбкой

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    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    48-летняя артистка продемонстрировала стройные ножки

    Популярная голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance. Специально для этого мероприятия она выбрала откровенный наряд от Valentino, пишет «Главком».

    48-летняя артистка выложила фото, на которых позирует в гримерной в чересчур короткой юбке, а также полупрозрачной блузке в вертикальную полоску. При этом волосы она собрала в пучок.

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    Дженнифер Лопес впечатлила короткой юбкой
    Дженнифер Лопес впечатлила короткой юбкой
    Дженнифер Лопес впечатлила короткой юбкой

    Поклонники артистки не скупились на комплименты, отметив ее стройные ножки. Свой сексуальный образ исполнительница дополнила туфлями и украшениями. Снимки собрали больше 1,8 млн отметок «нравится» в Instagram, а также широко разошлись в прессе.

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    мода и красота актриса модель певица Дженнифер Лопес
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