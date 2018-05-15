Дженнифер Лопес впечатлила короткой юбкой

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес

48-летняя артистка продемонстрировала стройные ножки

Популярная голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance. Специально для этого мероприятия она выбрала откровенный наряд от Valentino, пишет «Главком».

48-летняя артистка выложила фото, на которых позирует в гримерной в чересчур короткой юбке, а также полупрозрачной блузке в вертикальную полоску. При этом волосы она собрала в пучок.

Поклонники артистки не скупились на комплименты, отметив ее стройные ножки. Свой сексуальный образ исполнительница дополнила туфлями и украшениями. Снимки собрали больше 1,8 млн отметок «нравится» в Instagram, а также широко разошлись в прессе.