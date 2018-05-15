Певица Мария Яремчук уходит со сцены

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Мария Яремчук

Артистка решила завершить свою творческую карьеру, несмотря на то, что в последние годы она активно набирала популярность

Украинская артистка Мария Яремчук, которая представляла нашу страну на «Евровидении-2014», объявила о прекращении творческой деятельности. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Как известно, Мария Яремчук с детства занималась вокалом. Как известно, она является дочерью легендарного украинского композитора и певца Назария Яремчука.

Впервые Украина узнала о вокальных способностях артистки в 2012 году, когда она дебютировала на проекте «Голос страны». С тех пор Мария приняла участие в престижных международных конкурсах, где представляла Украину. В частности, на «Новой волне» звезда заняла третье место, а на «Евровидении-2014» – шестое место.

Сейчас Мария Яремчук имеет большую популярность в Украине. Артистка записала шесть клипов, дала новое звучание известной песне звездного отца, а также снялась в фильме «Легенда Карпат», который вышел на экраны в этом году.

Несмотря на стремительную карьеру Мария Яремчук решила прекратить творческую деятельность. Кроме этого, в эфире украинского телеканала звезда заявила, что для нее «каждый выход на сцену, как маленькая смерть». Впоследствии в соцсети появилось окончательное решение Марии Яремчук о прекращении карьеры.

«С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность», – написала певица в соцсети.

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 14 Тра 2018 р. о 8:07 PDT

Стоит отметить, что во время трансляции первого полуфинала Евровидения 2018 Мария Яремчук призналась, что возьмет паузу в вокальной карьере и посвятит себя написанию новых песен. Вероятно, звезда намерена изменить свой сценический имидж и показать поклонникам совсем другой проект.

Джерело: 24 канал