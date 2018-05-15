Стало известно, кто возглавил рейтинг самых богатых молодых британских исполнителей

Список «самых-самых» возглавила Адель, состояние которой оценивается в 190 миллионов долларов.

Хотя 190 миллионов долларов – сумма, без сомнения, внушительная, до предыдущих поколений британских музыкантов Адель еще очень далеко. Певица даже не попала в топ 10 самых богатых исполнителей Великобритании в принципе, потому что на 10-м месте в нем расположился Стинг с 257 миллионами долларов, а на 1-м – легендарный Пол Маккартни с 1,1 миллиардом.

Вот как выглядит рейтинг богатой музыкальной молодежи по версии Sunday Times:

1 – Адель, 190 млн долларов

2 – Эд Ширан, 108 млн долларов

3 – Гарри, Стайлс, 68 млн долларов

4 – Найл Хоран, 62 млн долларов

5 – Лиам Пейн, 57 млн долларов

6 – Луи Томлинсон, 57 млн долларов

7 – участницы группы Little Mix, 54 млн долларов

8 – Зейн Малик, 47,5 млн долларов

9 – Сэм Смит, 32,5 млн долларов

10 – Джесси Джей, 24 млн долларов