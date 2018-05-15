Стало известно, кто возглавил рейтинг самых богатых молодых британских исполнителей
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Розсилка
Издание Sunday Times подсчитало доходы британских музыкантов и составило ежегодный рейтинг самых богатых молодых исполнителей
Список «самых-самых» возглавила Адель, состояние которой оценивается в 190 миллионов долларов.
Хотя 190 миллионов долларов – сумма, без сомнения, внушительная, до предыдущих поколений британских музыкантов Адель еще очень далеко. Певица даже не попала в топ 10 самых богатых исполнителей Великобритании в принципе, потому что на 10-м месте в нем расположился Стинг с 257 миллионами долларов, а на 1-м – легендарный Пол Маккартни с 1,1 миллиардом.
Вот как выглядит рейтинг богатой музыкальной молодежи по версии Sunday Times:
1 – Адель, 190 млн долларов
2 – Эд Ширан, 108 млн долларов
3 – Гарри, Стайлс, 68 млн долларов
4 – Найл Хоран, 62 млн долларов
5 – Лиам Пейн, 57 млн долларов
6 – Луи Томлинсон, 57 млн долларов
7 – участницы группы Little Mix, 54 млн долларов
8 – Зейн Малик, 47,5 млн долларов
9 – Сэм Смит, 32,5 млн долларов
10 – Джесси Джей, 24 млн долларов