Знаменитое шоу «Україна має талант» уходит с экранов

Передача выходила в эфир в течение девяти лет

Закрывается производство проекта «Україна має талант». «Девятый сезон проекта (он же – второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала», — говорится в официальном сообщении телеканала СТБ, сообщает «Главком». Создатели проекта отмечают,

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Україна має талант

Передача выходила в эфир в течение девяти лет

Закрывается производство проекта «Україна має талант». «Девятый сезон проекта (он же – второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала», — говорится в официальном сообщении телеканала СТБ, сообщает «Главком».

Создатели проекта отмечают, что за девять лет существования проекта он открыл множество талантов. «За успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем. Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, которые создавали такое сложное шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определить лучших из лучших», - пишут создатели.

В связи с завершение шоу один из его судей Игорь Кондратюк написал: «Среди всех телепрограмм, в которых я принимал участие, «Украина має талант!» (2008-2017) – самая оптимистичная! Спасибо, СТБ, за то, что я был частью этого проекта! Спасибо талантам Украины и мира за незабываемые впечатления от их талантов! Мне приятно было работать со многими телеколегами». Далее в своем посте он перечислил всех, с кем в разное время заседал в жюри.

Напомним, в прошлом году этот телеканал завершил производство шоу «Танцуют все».