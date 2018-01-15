Телеканал СТБ оголосив про закриття шоу «Україна має талант»

Телеканал СТБ запустив шоу 2009 року, загалом в ефір вийшло 9 сезонів, два з яких – дитячі

Телеканал СТБ зупиняє виробництво національного талант-шоу «Україна має талант». Про це повідомляється на сайті каналу. [READ_MORE] «Дев’ятий сезон проекту (він же – другий сезон дитячої версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 року, став завершальним в історії каналу», - йдеться у



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Шоу «Україна має талант» більше не буде в ефірі СТБ. На фото - Dzidzio, Слава Фролова та Ігор Кондратюк. Фото: СТБ

Телеканал СТБ запустив шоу 2009 року, загалом в ефір вийшло 9 сезонів, два з яких – дитячі

Телеканал СТБ зупиняє виробництво національного талант-шоу «Україна має талант».

Про це повідомляється на сайті каналу.

«Дев’ятий сезон проекту (він же – другий сезон дитячої версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 року, став завершальним в історії каналу», - йдеться у повідомленні.

«Україна має талант» – це ціла епоха в історії СТБ, якою ми неймовірно пишаємося. За 9 років проект відкрив величезну кількість талантів; за успішною кар’єрою багатьох із них ми з радістю сьогодні спостерігаємо. Все це стало можливим завдяки професіоналізму команд, які створювали таке складне шоу, і, звичайно ж, наших суддів, яким випало непросте завдання визначати кращих з кращих. Ми вдячні колегам по каналу за цю працю і нашим зірковим суддям, особливо Славі Фроловій та Ігорю Кондратюку, які працювали всі сезони проекту, за професіоналізм, майстерність, витримку і вміння розгледіти справжній талант. Також ми вдячні нашим ведучим, яким протягом 9 років довелося бути підтримкою, друзями і втіхою для учасників», – коментує рішення керівник каналу Володимир Бородянський.

Нагадаємо, «Україна має талант» – це адаптація популярного американського шоу «America’s Got Talent». Телеканал СТБ запустив шоу 2009 року, загалом в ефір вийшло 9 сезонів, два з яких – дитячі.