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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Папик» растрогала судей «Голоса країни 10»

    • Розсилка
    Звезда сериала «Папик» растрогала судей «Голоса країни 10»
    instagram.com/goloskrainy_official

    Девушка в эфире 26 января спела песню «Голубка» группы Vivienne Mort во время слепого прослушивания

    Дарья Петрожицкая, исполнительница роли Лизы в комедийном сериале Папик, который вышел осенью 2019 года, по результатам этапа Выбор вслепую попала в команду Тины Кароль.

    В воскресном эфире, 26 января, Дарья исполнила песню «Голубка» Vivienne Mort, которая была также саундтреком к сериалу «Папик».

    Из всех тренеров к ней повернулась только Тина Кароль, таким образом Дарья Петрожицкая стала единственной конкурсанткой, которая попала в команду к Тине Кароль в этом эфире.

    По сюжету «Папика», героиня Петрожицкой Лиза попробовала свои силы в вокальном шоу «Пой», которое похоже на «Голоса країни». Тогда среди судей сериального шоу была Тина Кароль и Дмитрий Шуров. В сериале главной героине удалось развернуть тренерские кресла и пройти дальше.

    Актриса на самом деле поет  с самого детства. Она участница не очень известной группы «Дычка», которая в основном выступает на фестивалях или концертах уличной музыки. 

    «Это не очень известная группа, но существует достаточно давно. Там есть главный фронтмен Митя Бугайчук, а мы - три девушки, которых, кстати, всех зовут Дашами, поем на бэк-вокале», - призналась Петрожицкая.

    знаменитости Голос країни актриса Тина Кароль
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