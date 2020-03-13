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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)

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    <p>Мерьем Узерли при посадке на самолет надела маску и перчатки</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)

    Мерьем Узерли при посадке на самолет надела маску и перчатки

    Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не пренебрегает мерами предосторожности в связи с коронавирусом

    36-летняя Мерьем Узерли ведет активный образ жизни. Актрису из турецкого сериала «Великолепный век» можно увидеть на различных светских мероприятиях, модных показах и дефиле, а также кинофестивалях. В связи с частыми разъездами партнерша Халита Эргенча вынуждена предпринимать меры предосторожности из-за коронавируса. Так, при посаде на самолет знаменитость предусмотрительно надела маску с клапаном и защитные одноразовые перчатки.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках (фото)

     «Поменяла перчатки прямо перед тем, как сделать это фото. Все нормально! Но, пожалуйста, не дотрагивайтесь руками до лица», - сообщила Узерли.

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