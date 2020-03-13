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    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца

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    <p>35-летняя Скарлетт Йоханссон примерила провокационные наряды</p> <div></div> - Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца

    35-летняя Скарлетт Йоханссон примерила провокационные наряды

    Звезда фильма «Черная вдова» воплотила роковой образ своей экранной героини.

    Американская актриса Скарлетт Йоханссон украсила обложку глянца. Она показала дерзкие аутфиты в стиле total black. Визажисты придумали героине Entertainment Weekly оригинальный look. Они использовали экстремально длинные ресницы, чтобы создать драматический образ. «Паучьи глаза» дополнили алая помада и маникюр в тон. Волосы кинодива убрала назад.

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    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца

    Голливудская звезда переоделась в длинное черное платье с одной бретелькой. Макияж красотки стал более чувственным. Глаза она выделила розовыми тенями и черным карандашом, а на губы нанесла темно-красную помаду.

     «Я думаю, что сила этого персонажа действительно заключается в ее уязвимости… У нее эмоциональный интеллект, который позволил ей выжить без каких-либо реальных сверхдержав. Она решает проблемы. Она прагматичный человек. Я думаю, что многие из этих качеств по своей природе женские. Этот фильм - результат моего путешествия, моего личного путешествия», - подчеркнула Скарлетт.

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