Скарлетт Йоханссон снялась в эффектной фотосессии для глянца



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35-летняя Скарлетт Йоханссон примерила провокационные наряды

Звезда фильма «Черная вдова» воплотила роковой образ своей экранной героини.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон украсила обложку глянца. Она показала дерзкие аутфиты в стиле total black. Визажисты придумали героине Entertainment Weekly оригинальный look. Они использовали экстремально длинные ресницы, чтобы создать драматический образ. «Паучьи глаза» дополнили алая помада и маникюр в тон. Волосы кинодива убрала назад.

Голливудская звезда переоделась в длинное черное платье с одной бретелькой. Макияж красотки стал более чувственным. Глаза она выделила розовыми тенями и черным карандашом, а на губы нанесла темно-красную помаду.

«Я думаю, что сила этого персонажа действительно заключается в ее уязвимости… У нее эмоциональный интеллект, который позволил ей выжить без каких-либо реальных сверхдержав. Она решает проблемы. Она прагматичный человек. Я думаю, что многие из этих качеств по своей природе женские. Этот фильм - результат моего путешествия, моего личного путешествия», - подчеркнула Скарлетт.