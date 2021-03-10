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    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы

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    24-летняя певица Ксения Попова - Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы
    24-летняя певица Ксения Попова
    instagram.com/xseniyapopova/

    По мнению Меладзе, при наличии детей у певиц не получится уделять необходимое внимание карьере, а также не выйдет отдаваться сцене на полную

    24-летняя Ксения Попова назвала главное условие контракта солисток группы «Виа Гра» с Константином Меладзе. Звездный продюсер не готов мириться с переменами в личной жизни у участниц коллектива.

    Звезда популярной девичьей группы пояснила, что контракт с Меладзе трудно назвать жестким. Однако у супруга Веры Брежневой есть принципиальная позиция, которая касается желания подопечных стать мамами. Продюсер утверждает: чтобы стать звездами шоу-бизнеса девушкам придется как минимум на пять лет отказаться от желания создать семью и родить детей.

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    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы
    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы
    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы
    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы
    Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы

    По мнению Меладзе, при наличии детей у певиц не получится уделять необходимое внимание карьере, а также не выйдет отдаваться сцене на полную. Недавно Константин презентовал новый состав группы «Виа Гра», солистками которой стала Ксения Попова, Ульяна Синецкая и София Тарасова. Девушки готовы на все, чтобы ярко заявить о себе в мире шоу-бизнеса. Они согласились отказаться от возможности стать мамами в ближайшее время.

    Ранее «Скотч» показывал фото влюбленных, которые голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах.

    Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.

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    Теги: знаменитости
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