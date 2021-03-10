Звезда «Виа Гры» откровенно рассказала, что ждет забеременевших участниц группы

По мнению Меладзе, при наличии детей у певиц не получится уделять необходимое внимание карьере, а также не выйдет отдаваться сцене на полную

24-летняя Ксения Попова назвала главное условие контракта солисток группы «Виа Гра» с Константином Меладзе. Звездный продюсер не готов мириться с переменами в личной жизни у участниц коллектива.

Звезда популярной девичьей группы пояснила, что контракт с Меладзе трудно назвать жестким. Однако у супруга Веры Брежневой есть принципиальная позиция, которая касается желания подопечных стать мамами. Продюсер утверждает: чтобы стать звездами шоу-бизнеса девушкам придется как минимум на пять лет отказаться от желания создать семью и родить детей.

По мнению Меладзе, при наличии детей у певиц не получится уделять необходимое внимание карьере, а также не выйдет отдаваться сцене на полную. Недавно Константин презентовал новый состав группы «Виа Гра», солистками которой стала Ксения Попова, Ульяна Синецкая и София Тарасова. Девушки готовы на все, чтобы ярко заявить о себе в мире шоу-бизнеса. Они согласились отказаться от возможности стать мамами в ближайшее время.

Ранее «Скотч» показывал фото влюбленных, которые голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах.

Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.