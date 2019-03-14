Бритни Спирс не может выйти замуж за молоденького возлюбленного. Названа причина



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Бритни Спирс и Сэм Асгари instagram.com/britneyspears

37-летняя певица не может сказать «да» возлюбленному до тех пор, пока брак не одобрит отец

Несмотря на зрелый возраст и самостоятельность, Бритни Спирс продолжает жить под опекой отца Джеймса и зависеть от его решений. Из-за этого звезда не может выйти замуж за своего 24-летнего бойфренда Сэма Асгари, с которым встречается уже более трех лет.

Американские журналисты рассказывают, что молодой человек уже давно предложил Бритни переехать к нему, но она не может дать ответ без согласования с Джеймсом Спирс.

«Отец Бритни не сторонник нового брака дочери. Больше всего он опасается юридических проблем. Она благодарна ему за все, что он сделал, но в то же время ей хочется стать свободной и самостоятельно принимать подобные решения. К тому же Бритни мечтает еще родить детей», — рассказала инсайдер Us Weekly.

Спирс сейчас практически ничего не публикует в Instagram. Недавно певица рассказала подписчикам, что ее отец тяжело заболел. Из-за этого звезда решила сконцентрироваться на семье и даже отменила свое масштабное шоу Domination в Лас-Вегасе.

В 2004 году Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна. Уже через год сама Бритни впервые стала мамой — мальчика назвали Шоном. Затем появился второй ребенок — мальчик Джейден. Через два месяца после рождения второго сына певица подала на развод и пустилась во все тяжкие — Бритни употребляла наркотики и суд лишил ее права опеки над детьми. Ее опекуном с тех пор и по сей день является Джеймс Спирс.