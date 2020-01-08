Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд



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По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины

Многие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали сочувственными постами в Инстаграме

Прошлой ночью украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, разбился. После взлета из международного аэропорта Имам Хомейни лайнер упал недалеко от аэропорта.

По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины, 147 - Ирана, остальные - граждане других стран. Никто из находившихся на борту не выжил. По другим данным, в 63 пассажиров были канадские паспорта, но все равно большинство из пассажиров иранского происхождения.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали сочувственными постами в Инстаграме, некоторые сделали попытку прокомментировать трагедию и обсудить ее с подписчиками.

Известную телеведущую Лилию Ребрик страшная новость застала на работе. Телезвезда выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Украинский телерадиоведущий Владимир Остапчук также отметился постом в Инстаграме о трагедии украинского лайнера. По словам знаменитости, он про шерстил британские СМИ в поисках информации о деталях трагедии, но зачем-то повторил фейк, массово тиражированный украинскими пользователями в соцсетях.

«Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолёт ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?», - написал Остапчук.

Другие звезды также выставили скорбные картинки со словами соболезнования.