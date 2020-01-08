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    Жизнь

    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд

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    <p>По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины</p> <div></div> - Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд

    По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины

    Многие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали сочувственными постами в Инстаграме

    Прошлой ночью украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, разбился. После взлета из международного аэропорта Имам Хомейни лайнер упал недалеко от аэропорта.

    По официальным данным, среди 176 погибших в авиакатастрофе 11 были гражданами Украины, 147 - Ирана, остальные - граждане других стран. Никто из находившихся на борту не выжил. По другим данным, в 63 пассажиров были канадские паспорта, но все равно большинство из пассажиров иранского происхождения.

    Многие звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали сочувственными постами в Инстаграме, некоторые сделали попытку прокомментировать трагедию и обсудить ее с подписчиками.

    Известную телеведущую Лилию Ребрик страшная новость застала на работе. Телезвезда выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

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    Украинский телерадиоведущий Владимир Остапчук также отметился постом в Инстаграме о трагедии украинского лайнера. По словам знаменитости, он про шерстил британские СМИ в поисках информации о деталях трагедии, но зачем-то повторил фейк, массово тиражированный украинскими пользователями в соцсетях.

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    «Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолёт ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?», - написал Остапчук.

    Другие звезды также выставили скорбные картинки со словами соболезнования.

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    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд
    Катастрофа украинского лайнера в Иране: реакция украинских звезд

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    знаменитости авиакатастрофа шоу-бизнес
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