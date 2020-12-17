Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото

«Вчера пошел снег, и теперь он отказывается возвращаться домой», - комментируют фото пользователи сети

Первый снег — всегда особенное событие. А для собак особенным остается и второй, и третий, и даже сто сорок пятый снегопад. Ведь это означает, что на на улице становится только больше развлечений: можно и лед пожевать, и в сугробах попрыгать, и в снежки с хозяином поиграть. Ну а фотографии питомцев посреди гор снега только доказывают, что собаки и зима просто созданы друг для друга.

«Моя сестра с мужем недавно взяли себе щенка, и это его первый снег», «Когда так любишь снег, что готов залезть в него по уши», «Он все утро ел снег», «Вчера пошел снег, и теперь он отказывается возвращаться домой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.