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    Курьез

    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото

    «Вчера пошел снег, и теперь он отказывается возвращаться домой», - комментируют фото пользователи сети

    Первый снег — всегда особенное событие. А для собак особенным остается и второй, и третий, и даже сто сорок пятый снегопад. Ведь это означает, что на на улице становится только больше развлечений: можно и лед пожевать, и в сугробах попрыгать, и в снежки с хозяином поиграть. Ну а фотографии питомцев посреди гор снега только доказывают, что собаки и зима просто созданы друг для друга.

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    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото
    Эти собаки радуются снегу больше всех: курьезные фото

     «Моя сестра с мужем недавно взяли себе щенка, и это его первый снег», «Когда так любишь снег, что готов залезть в него по уши», «Он все утро ел снег», «Вчера пошел снег, и теперь он отказывается возвращаться домой», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: фотография шутки снегопад курьез
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