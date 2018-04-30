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    Dior показали, как создают сумки Book Tote для новой весенней коллекции

    Эскизы, вышивка - кропотливый труд рукодельниц показали в одном видео
    Dior опубликовали видео, на котором запечатлен процесс изготовления сумки Book Tote из весенней коллекции бренда. Производство этих сумок сосредоточено в семейном ателье в итальянском регионе Умбрия, который часто называют «зеленым сердцем Италии». Яркая разноцветная Book Tote украшена вышитым узором, который традиционно
    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка
    Все сумки Dior декорируются вручную
    Все сумки Dior декорируются вручную

    Эскизы, вышивка - кропотливый труд рукодельниц показали в одном видео

    Dior опубликовали видео, на котором запечатлен процесс изготовления сумки Book Tote из весенней коллекции бренда.

    Производство этих сумок сосредоточено в семейном ателье в итальянском регионе Умбрия, который часто называют «зеленым сердцем Италии». Яркая разноцветная Book Tote украшена вышитым узором, который традиционно использовали мексиканские ремесленники, пишет Buro 24/7.

    На создание каждой сумки уходит более 32 часов работы. Замысловатый рисунок наносят с помощью специальных машин, а остальные элементы работы делаются вручную.

    На видео показан весь процесс изготовления сумки: от создания эскиза до конечного результата, когда Book Tote появляется на витринах магазина.

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