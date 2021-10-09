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    Медведица с медвежонком пришли на детскую площадку: кувыркалисьх и спускались с горки

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    Медведица с медвежонком пришли на детскую площадку: кувыркалисьх и спускались с горки

    Очевидцы засняли забавное видео

    В сети разместили ролик, в котором медведи играли на детской площадке на территории школы. Такое заметили местные жители штата Северная Каролина (США).

    Мама-медведица и ее малыш спускались с горки и, видимо, были очень довольны таким развлечением. Об этом написала женщина по имени Бетси Эмри на своей странице в Facebook.

    На кадрах видно, как большая медведица и ее малыш проходили мимо детской площадки на территории школы. Вдруг им захотелось развлечься, и медвежонок забрался наверх, а затем спустился с горки. В это время пушистая мама ждала его внизу.

    «Это сделало мой день еще лучше! Я в восторге, как мама спускается с большой горки и быстро бежит к малышу только для того, чтобы поймать его», – написала жительница США.

    Отмечается, что в это время в школе находились ученики. Учителя не выпускали их на улицу, пока животные не покинули территорию.

    Бетси Эмри добавила, что подобные случаи у них происходят часто. В то время, как медвежата приходят на территорию школы, учеников закрывают в помещении.

    Теги: США новости животные
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    Медведица с медвежонком пришли на детскую площадку: кувыркалисьх и спускались с горки