Медведица с медвежонком пришли на детскую площадку: кувыркалисьх и спускались с горки

Очевидцы засняли забавное видео

В сети разместили ролик, в котором медведи играли на детской площадке на территории школы. Такое заметили местные жители штата Северная Каролина (США).

Мама-медведица и ее малыш спускались с горки и, видимо, были очень довольны таким развлечением. Об этом написала женщина по имени Бетси Эмри на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как большая медведица и ее малыш проходили мимо детской площадки на территории школы. Вдруг им захотелось развлечься, и медвежонок забрался наверх, а затем спустился с горки. В это время пушистая мама ждала его внизу.

«Это сделало мой день еще лучше! Я в восторге, как мама спускается с большой горки и быстро бежит к малышу только для того, чтобы поймать его», – написала жительница США.

Отмечается, что в это время в школе находились ученики. Учителя не выпускали их на улицу, пока животные не покинули территорию.

Бетси Эмри добавила, что подобные случаи у них происходят часто. В то время, как медвежата приходят на территорию школы, учеников закрывают в помещении.

