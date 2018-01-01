В сети опубликовали трейлер фильма «Мой друг-диктатор» с Майклом Кейном в главной роли

Премьера картины запланирована на начало весны

Студия Universal опубликовала первый трейлер комедии «Мой друг-диктатор», главную роль в которой исполнил двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн. По сюжету картины Антон Винсент, авторитарный лидер одного из государств в Карибском бассейне, заводит переписку с американской школьницей. В какой-то момент в его стране случается



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Премьера картины запланирована на начало весны

Студия Universal опубликовала первый трейлер комедии «Мой друг-диктатор», главную роль в которой исполнил двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн. По сюжету картины Антон Винсент, авторитарный лидер одного из государств в Карибском бассейне, заводит переписку с американской школьницей. В какой-то момент в его стране случается госпереворот, и диктатор вынужден бежать. Пытаясь спастись, он решает отправиться в США, чтобы спрятаться у своей несовершеннолетней подруги.

Кроме Майкла Кейна в картине также снялись Одейя Раш, Кэти Холмс, Сет Грин и Джейсон Бриггс. В широкий прокат картина должна выйти уже в марте этого года.

Джерело: Bird In Flight