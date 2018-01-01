  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
    Видео

    В сети опубликовали трейлер фильма «Мой друг-диктатор» с Майклом Кейном в главной роли

    Премьера картины запланирована на начало весны
    Студия Universal опубликовала первый трейлер комедии «Мой друг-диктатор», главную роль в которой исполнил двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн. По сюжету картины Антон Винсент, авторитарный лидер одного из государств в Карибском бассейне, заводит переписку с американской школьницей. В какой-то момент в его стране случается
    • Сьогодні, 15:18
    • Розсилка

    Премьера картины запланирована на начало весны

    Студия Universal опубликовала первый трейлер комедии «Мой друг-диктатор», главную роль в которой исполнил двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн. По сюжету картины Антон Винсент, авторитарный лидер одного из государств в Карибском бассейне, заводит переписку с американской школьницей. В какой-то момент в его стране случается госпереворот, и диктатор вынужден бежать. Пытаясь спастись, он решает отправиться в США, чтобы спрятаться у своей несовершеннолетней подруги.

    Кроме Майкла Кейна в картине также снялись Одейя Раш, Кэти Холмс, Сет Грин и Джейсон Бриггс. В широкий прокат картина должна выйти уже в марте этого года.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    трейлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ