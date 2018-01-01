В прокат выходит атмосферное фэнтези «Форма воды»

Фильм собрал высокие оценки критиков и считается одним из фаворитов в гонке за «Оскарами»

С 18 января в украинских кинотеатрах стартует прокат фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина уже удостоилась главного приза Венецианского кинофествиаля, наград «Золотой глобус», ап также нескольких других престижных призов. Критики называют ее одним из главных претендентов на «Оскары». Сюжет ленты

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Форма воды

Фильм собрал высокие оценки критиков и считается одним из фаворитов в гонке за «Оскарами»

С 18 января в украинских кинотеатрах стартует прокат фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина уже удостоилась главного приза Венецианского кинофествиаля, наград «Золотой глобус», ап также нескольких других престижных призов. Критики называют ее одним из главных претендентов на «Оскары».

Сюжет ленты разворачивается в США 1963 года. За окном – эпоха Холодной войны. В сверхсекретной государственной лаборатории уборщицей работает одинокая женщина Элиза. Её жизнь полна изоляции от внешнего мира, ведь она немая и из-за этого очень замкнута в себе и не подпускает близко других. У неё есть только одна подруга с работы Зельда.

Однажды случайно они натыкаются на Объект – человека-амфибию, над которым проводят опыты в лаборатории. Элиза влюбляется в это существо и готова помочь ему сбежать из плена. Украв такой ценный образец, женщина введёт себя в невероятную опасность и станет вне закона, но не остановится ни перед чем, чтобы спасти любимого.

Эксперты хвалят эту ленту за безукоризненно созданные декорации и компьютерную графику, интересный сюжет, мощную атмосферу, а также очень красноречивых персонажей, в которых исчерпывающе отображается эпоха полувековой давности.