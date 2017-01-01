Експерт: агресія Росії – це найбільша загроза для України у 2018 році

У 2018 році ватро очікувати ескалацію агресії з боку Росії. Також з початком політичного сезону та виборчої кампанії в Україні варто очікувати загострення на території країни. Про це розповів Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Найбільшою загрозою для України в 2018 році є Росія. «Напередодні виборів Президента РФ, путінський штаб буде прагнути мобілізувати населення за для підтримки Путіна. Така мобілізація можлива через продукування зовнішньої загрози», - розповідає експерт. Можливі загострення через початок політичного сезону в Україні.



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Колаж з відкритих джерел

У 2018 році ватро очікувати ескалацію агресії з боку Росії. Також з початком політичного сезону та виборчої кампанії в Україні варто очікувати загострення на території країни. Про це розповів Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Найбільшою загрозою для України в 2018 році є Росія.

«Напередодні виборів Президента РФ, путінський штаб буде прагнути мобілізувати населення за для підтримки Путіна. Така мобілізація можлива через продукування зовнішньої загрози», - розповідає експерт.

Можливі загострення через початок політичного сезону в Україні.

«Відбуватимуться зіткнення на масових заходах. Це пов’язано з тим, що на початку січня відбуватиметься розкручення політичного сезону. Також є проблема з законом про реінтеграцію Донбасу. Якщо він буде внесений на початку січня, то це розпочне екстремістську тенденцію в Україні», - говорить експерт.

За словами експерта, у 2018 році спостерігатиметься продовження персональних терористичних актів.

«Продовжиться практика персональних терактів. Росія не зацікавлена у тому, щоб продукувати масові криваві терористичні атаки на території України. Адже вони стимулюють суспільство до консолідації», - розповідає заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму.

Актуальними залишаються загрози атак на свята.

«Це призводить до зменшення присутності на них людей, що є підставою стверджувати, що українці не поважають державні свята. Також в українців формуватиметься стереотип, що державне свято – це жертви та загрози», - говорить Петренко.

Також за словами Петренка існує загроза наслідування західних моделей терористичних атак.

«Як у випадках, коли в світі відбувалася хвиля масових розстрілів (у тому числі й школах), в Україні може спрацювати ефект наслідування. Адже насилля стає дієвим та легітимним засобом вирішення проблем», - зазначає Петренко.

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