Експертка розказала, скільки переселенців уже змінило місце голосування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Дурнєва, виконавча директорка Громадського холдингу «Група впливу» Світлина: Главком/ Станіслав Груздєв

Станом на 17 лютого 2019 р., за даними Державного реєстру виборців, 22 763 виборця вже змінили місце голосування

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на 17 лютого 2019 р., за даними Державного реєстру виборців, 22 763 виборця вже змінили місце голосування. 68% з тих, хто подав заяву про зміну місця голосування, є громадянами України, чия виборча адреса знаходиться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей. Про це повідомила виконавча директорка Громадського холдингу «Група впливу» Тетяна Дурнєва під час прес-конференції у прес-центрі «Главком».

На виборах Президента України, що відбудуться 31 березня, внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси й проголосувати. Станом на 17 лютого 2019 р., за даними Державного реєстру виборців, 22 763 виборця вже змінили місце голосування. 68% з тих, хто подав заяву про зміну місця голосування, є громадянами України, чия виборча адреса знаходиться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей.

«Виборці, які планують голосувати не за місцем реєстрації, повинні до 25 березня звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців й подати заяву про зміну місця голосування. На загальнодержавних виборах для внутрішньо переміщених осіб діє спрощена процедура – виборці, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованих територіях, не повинні надавати документи, що підтверджують необхідність зміни місця голосування – тільки паспорт з відповідною «пропискою», - нагадує Дурнєва.

Водночас досі, за її словами, залишається актуальним питання про неможливість голосування внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах та у мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради, що відбудуться восени цього року. «Ми, ініціатори адвокаційної кампанії, яка спрямована на ліквідацію політичної дискримінації ВПО, очікуємо, що найближчим часом парламент підтримає законопроект №6240 щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян, - сказала вона. – Він зареєстрований у ВР у березні 2017 року, незабаром будемо «святкувати» другу «річницю» від дня його реєстрації», - продовжує Дурнєва.

Вона повідомила, що буквально тиждень тому Звернення щодо необхідності підтримати законопроект №6240 до парламенту спрямували депутати Попаснянської районної ради. Раніше подібні звернення прийняли Ужгородська, Вінницька, Херсонська, Коростенська, Добропільська, Маріупольська, Криворізька, Білгород- Дністровська, Харківська міські ради, а також – Шосткинська районна рада та Запорізька обласна рада.

Тетяна дурнєва зауважує, що одним із проблемних питань, згідно звернень до правозахисних організацій, залишається можливість участі в голосуванні громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій, але не мають зареєстрованого місця проживання. «Серед таких виборців значна частина - молоді люди, які після закінчення ВНЗ втратили місце реєстрації в гуртожитку при ВНЗ, і не мають можливості отримати нове місце реєстрації на підконтрольній території України. Центральній виборчій комісії та народним депутатам варто переглянути застарілі бюрократичні норми, які прив’язують можливість реалізації виборчих прав до офіційно зареєстрованого місця проживання», - підсумувала Дурнєва.

Переглянути запис прес-конференції