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    Прес-центр «Главкома»

    Правозахисники задокументували, як Росія допомагає «днр» та «лнр»

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    Правозахисники задокументували, як Росія допомагає «днр» та «лнр»
    Світлина з відкритих джерел

    У прес-центрі Главком презентовано правозахисниками звіт, як Росія допомагає незаконним так званим «днр» та «лнр». Звіт будуть використовувати як доказову базу в Європейському сіду з прав людини.

    У доповіді з позицій міжнародних принципів та підходів до відповідальності сторін збройного конфлікту розглянуто докази військової підтримки незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ, присутності російських військовослужбовців та воєнної техніки на українській території

    Ознайомитися зі звітом можна тут

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