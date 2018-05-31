Правозахисники задокументували, як Росія допомагає «днр» та «лнр»
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Світлина з відкритих джерел
У прес-центрі Главком презентовано правозахисниками звіт, як Росія допомагає незаконним так званим «днр» та «лнр». Звіт будуть використовувати як доказову базу в Європейському сіду з прав людини.
У доповіді з позицій міжнародних принципів та підходів до відповідальності сторін збройного конфлікту розглянуто докази військової підтримки незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» з боку РФ, присутності російських військовослужбовців та воєнної техніки на українській території
Ознайомитися зі звітом можна тут
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