Що заважає Україні запросити кораблі іноземних держав в Чорне море?



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Напад російських кораблів на ВМС ЗСУ у Чорному морі Світлина з відкритих джерел

Проблема Азовського моря – це проблема існування двостороннього Договору між РФ та Україною про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Відсутність денонсації цього документу заважає Україні запросити в свої моря кораблі третіх сторін, зокрема США. Таку думку висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Наша організація постійно виступала про денонсацію цього договору. Оскільки, щоб там не казали у тому числі українське МЗС, цей договір обмежує наші можливості через те, що ми не можемо запросити кораблі третіх країн до Азовського моря. Це обмежує запрошення кораблів тих же Сполучених штатів до Азовського моря або інших країн, які могли б разом з нами перевіряти міжнародний статус Керченської протоки. Але чинний договір не дозволяє присутності кораблів третьої сторони, лише з дозволу РФ, що в умовах російської агресії є недоречним», - говорить Самусь.

На його переконання, Україна повинна денонсувати цей договір, дотримавшись процедури. Вихід із договору не обмежить ВМС ЗСУ щодо проходу у Керченській протоці. Адже Азовське море є частиною світового океану, а Керченська протока має статус міжнародної. «Ніхто не може собі приватизувати якийсь шматочок протоки і заборонити доступ до міжнародних вод. Чому і був це договір заключений, чому Росія тоді і переконала Україну після конфлікту на острові Тузла підписати цей договір. Тоді вона пообіцяла, що незабаром буде підписано інший договір про розмежування Азовського моря. Бо в загаданому договорі наразі немає чітко визначених кордонів. Така ситуація дає можливість Росії для маніпуляцій. Росіяни заявляють, що це внутрішнє море і зробить, що захоче», - підсумував експерт.

Нагадаємо, що Договір було підписано 24 грудня 2003 року, а набув чинності 23 квітня 2004 року. Згідно статті 1 «Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Сторонами». Державний кордон в Азовському морі так і не було проведено.

Згідно зі статтею 2 «Торговельні судна та військові кораблі, а також інші

державні судна під прапором України або Російської Федерації, що

експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському

морі та Керченській протоці свободою судноплавства » .

Читайте також книгу «Україна: 20.03.2014» за авторства керівника прес-центу Наталії Малиновської.

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