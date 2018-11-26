Звернення до міжнародних партнерів України: настав час виконувати гарантії

Учасниками Будапештського меморандуму є Україна, США, Великобританія, Франція, Росія і Китай

Ви ще маєте час врятувати світ від трагедії, але цей час спливає.

Шановні колеги!

Історія Європи та світу загалом свідчить, що політика ліберального потурання агресору та його позірного вмиротворення не усуває загрозу ескалації та «великої війни» в світі.

Сьогодні Російська Федерація здійснює відверту, неспровоковану агресію проти незалежної Української держави.

Ми безумовно вдячні Вам за слова моральної підтримки, але у цих надзвичайних умовах маємо повне право вимагати від країн світу, від колективних світових органів безпеки конкретної, чіткої, дієвої допомоги, включаючи військову.

Окремо звертаюся до країн-гарантів безпеки і суверенітету України за Будапештським меморандумом. Настав час виконувати гарантії.

Зрозумійте, що Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні. Мова вже давно йде про загрозу Європі та всьому світовому порядку, що склався за результатами Другої світової війни.

Ви ще маєте час врятувати світ від трагедії, але цей час спливає.

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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