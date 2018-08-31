Українців системно депортують з Криму через відсутність російських паспортів - правозахисник



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Малюнок з відкритих джерел

Після окупації Криму де-факто «влада» півострова примушує місцевих жителів отримувати громадянство РФ. Тих громадян України, які не захотіли або не змогли отримати документи окупаційної влади, системно штрафують і /або депортують з Криму. Про це розповів Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За його словами, з початку окупації і до кінця червня 2018 року в Криму і Севастополі за статтею 18.8 КоАП РФ «Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації» було розглянуто мінімум 8479 справ, згідно з інформацією сайту ГАС РФ «Правосуддя».

З них - в 6972 випадках винесено постанову про призначення покарання. Можна сказати, що 82% розглядів закінчуються винесенням постанови про призначення покарання.

«Найбільша кількість постанов про стягнення винесли «Ленінський районний суд Севастополя» - 948, «Залізничний районний суд Сімферополя» - 851 і «Ялтинський міський суд» - 626», - говорить Сєдов.

З 6972 постанов сайт ГАС РФ «Правосуддя» опублікував тільки 4153. Слово «Україна» зустрічається в 2086 постановах про призначення покарання. «Це постанови, в яких чітко зазначено, що переслідувана особа є громадянином України або має посвідку на проживання в Україні. Аналіз постанов, в яких не згадується Україна, показує, що громадянство переслідуваної особи не вказано. Це не виключає, що і такі постанови теж можуть бути винесені стосовно громадян України», - пояснює правозахисник.

https://crimeahrg.org/ провела аналіз 1000 постанов за період з квітня 2016 по листопад 2017 року. Результати аналізу показують, що з 1000 постанов тільки в 41 «суддя» припинив справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення або обмежився усним зауваженням. У 95.9% випадків виноситься постанова про покарання у вигляді штрафу на суму від 2000 до 7000 рублів. Загальна сума штрафів в розглянутих постановах становила 2 031 000 рублів.

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