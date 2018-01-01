Україна має бути готовою до життя після закінчення збройного конфлікту

Україна має готуватися до закінчення конфлікту та відновлення своїх територій. Необхідно заздалегідь врегулювати питання захисту прав людини та визначити міру покарання для осіб, які вчиняли злочини проти людяності на непідконтрольних територіях України. Про це розповіла Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Офіс Уповноваженого разом із депутатами та правозахисними організаціями розробляє стратегію як жити країні після закінчення збройного конфлікту та відновлення територіальної цілісності. «Уявіть, що ми відновили контроль. Хто буде відповідати за правопорядок? Хто буде суддею в донецькому міському суді після відновлення контролю? Це



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Світлина з відкритих джерел Окупована частина Донецької та Луганської областей України

Україна має готуватися до закінчення конфлікту та відновлення своїх територій. Необхідно заздалегідь врегулювати питання захисту прав людини та визначити міру покарання для осіб, які вчиняли злочини проти людяності на непідконтрольних територіях України. Про це розповіла Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Офіс Уповноваженого разом із депутатами та правозахисними організаціями розробляє стратегію як жити країні після закінчення збройного конфлікту та відновлення територіальної цілісності.

«Уявіть, що ми відновили контроль. Хто буде відповідати за правопорядок? Хто буде суддею в донецькому міському суді після відновлення контролю? Це питання, які держава має визначити заздалегідь. Держава має підготувати певний резерв державних службовців, суддів», - говорить Лутковська.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначає, що необхідно забезпечити захист прав людини після відновлення державного суверенітету на окупованих територіях. Також вона наголошує, що необхідно чітко визначити злочини, за які людину чекатиме кримінальна відповідальність. Тим , хто знаходиться у вимушеній окупації, немає чого боятися приходу української влади за умови якщо людина не скоювала воєнних злочинів, злочинів проти людяності та не порушувала права людини.

«Кожен має розуміти, що людині не потрібно боятися, якщо вона працювала на непідконтрольній території, але не вичиняла злочини проти людяності та не має крові на руках. Це основний меседж. Однак має бути жорстка кримінальна відповідальність кожному, хто дозволив собі порушення прав людини чи злочини проти людяності на непідконтрольній території», - підсумувала Омбудсман.

Згідно з опитуванням 25% українців готові поступитися державі власними правами та свободами в обмін на власний добробут. За варіант «заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав я готовий терпіти матеріальні труднощі» проголосувало 38%. Ще 37% не визначилися з відповіддю.

Такі дані показало дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, результати якого були презентовані правозахисниками під час прес-конференції у виданні «Главком».

«Ця статистика спровокувала певні зміни в роботі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я мушу зазначити, що минулий рік для нас відзначився надзвичайною кількістю звернень – 158 тисяч. Це показує і рівень довіри, і рівень ефективності роботи офісу», - прокоментувала Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини.

Варто зазначити, що з жовтня 2016 року, кількість людей, готових поступитися власними правами зменшилася на 5,3%, а готових терпіти матеріальні труднощі збільшилася на 2,6%.

Опитування проводилось з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Анна Скалій, Анастасія Пилипейко, Главком

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