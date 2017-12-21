Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:06
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Колаж з відкритих джерел
Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа»Сьогодні, 19 січня, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція «Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту».
Запрошені гості:
- Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ;
- Роман Шутов, програмний директор ГО «Детектор медіа»;
- Максим Буткевич, співкоординатор проекту «Без кордонів»;
- Олексій Мацука, голова правління Донецького інституту інформації;
- Юрій Луканов, журналіст, спеціаліст з міжнародної адвокації Центру інформації про права людини.
Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа» протягом 2017 року. Експерти УГСПЛ та «Детектор медіа» проаналізують основні проблеми, які виникли у стосунках між державою та громадянським суспільством протягом 2014-2017 років.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: