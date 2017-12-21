Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту (прес-конференція)

Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа»

Сьогодні, 19 січня, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція «Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту».Запрошені гості: Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ; Роман Шутов, програмний директор ГО «Детектор медіа»; Максим



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Колаж з відкритих джерел

Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа»

Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ;

Роман Шутов, програмний директор ГО «Детектор медіа»;

Максим Буткевич, співкоординатор проекту «Без кордонів»;

Олексій Мацука, голова правління Донецького інституту інформації;

Юрій Луканов, журналіст, спеціаліст з міжнародної адвокації Центру інформації про права людини.

Сьогодні, 19 січня, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція «Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту».Запрошені гості:

Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа» протягом 2017 року. Експерти УГСПЛ та «Детектор медіа» проаналізують основні проблеми, які виникли у стосунках між державою та громадянським суспільством протягом 2014-2017 років.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: