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    Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа»
    Сьогодні, 19 січня, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція «Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту».Запрошені гості: Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ; Роман Шутов, програмний директор ГО «Детектор медіа»; Максим
    • Сьогодні, 11:06
    • Розсилка
    <span>Колаж з відкритих джерел</span>
    Колаж з відкритих джерел

    Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа»

    Сьогодні, 19 січня, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція «Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту».
    Запрошені гості:
    • Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ;
    • Роман Шутов, програмний директор ГО «Детектор медіа»;
    • Максим Буткевич, співкоординатор проекту «Без кордонів»;
    • Олексій Мацука, голова правління Донецького інституту інформації;
    • Юрій Луканов, журналіст, спеціаліст з міжнародної адвокації Центру інформації про права людини.

    Учасники прес-конференції представлять результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини та ГО «Детектор медіа» протягом 2017 року. Експерти УГСПЛ та «Детектор медіа» проаналізують основні проблеми, які виникли у стосунках між державою та громадянським суспільством протягом 2014-2017 років.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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