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«Шарлотт» вирішив по-особливому вшанувати найнижчого баскетболіста в історії НБА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шарлотт» вирішив по-особливому вшанувати найнижчого баскетболіста в історії НБА
Магсі Богз асоціюється з «Горнетс»
фото: USA Today

Зірковий виконавець заживе вічної слави в штаті Північна Кароліна

«Шарлотт» виведе з обігу ігровий номер колишнього плеймейкера Магсі Богза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Церемонія на честь найнижчого в історії Національної баскетбольної асоціації гравця (160 см) запланована на 11 лютого 2027 року. Він стане лише третім баскетболістом «Горнетс», удостоєним такої честі. Раніше «Шарлотт» вивів із обігу 13-й номер Боббі Філлса та 30-й Делла Каррі.

Богз захищав кольори «Горнетс» у 1988-1997 роках під 1-м номером. Плеймейкер віддав «Шарлотту» 10 сезонів, а на схилі кар'єри також виступав за «Голден Стейт» і «Торонто». Загалом він провів за команду 632 поєдинки.

«Шарлотт» Богз покинув із низкою рекордів. Зокрема, йому належали клубні орієнтири за загальною кількістю передач (5557) та перехоплень (1067). Багато років зірковий оборонець виконує представницькі функції для «Горнетс».

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

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Теги: НБА Маґсі Боґс «Шарлотт Горнетс» баскетбол

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