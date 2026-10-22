Святослав Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА

«Юта Джаз» Михайлюка поступилася «Мемфіс Гріззліс»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк в складі «Юти Джаз» розпочав свій дев'ятий сезон у НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартовому матчі регулярного чемпіонату сезону 2026/27 його команда поступилася «Мемфіс Гріззліс» з рахунком 103:123.

Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин, за які набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/3 триочкові). Також в активі українця 1 підбирання, 2 результативні передачі та 3 перехоплення при 1 фолі.

Наступний поєдинок команда Михайлюка проведе проти «Нью-Орлеан» у суботу, 24 жовтня. Початок матчу – о 04:30 за київським часом.

Михайлюк дебютував у НБА в сезоні 2018/19 у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». За цей час він також виступав за «Детройт Пістонс», «Оклахома-Сіті Тандер», «Торонто Репторз», «Нью-Йорк Нікс», «Шарлотт Горнетс» і «Бостон Селтікс», з якими став чемпіоном НБА у 2024 році.

Серед українців довше в НБА були лише Олексій Лень (12 сезонів) та Віталій Потапенко (11 сезонів).

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.