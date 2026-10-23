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Легенда НБА Джеймс поглузував з Трампа, який критикував його за поведінку під час виконання гімну США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легенда НБА Джеймс поглузував з Трампа, який критикував його за поведінку під час виконання гімну США
Трамп заявив, що Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну США
фото: Getty Images

Під час виконання гімну США Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча

Баскетболіст клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Філадельфія» Леброн Джеймс відповів на критику президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

«Критика Трампа? Мабуть, в офісі сьогодні нудний день», – сказав Джеймс журналістам.

Нагадаємо, Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Дональд Трамп Леброн Джеймс НБА баскетбол

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