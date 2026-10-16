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Пішов з життя легендарний американський баскетболіст

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя легендарний американський баскетболіст
Кліфф Хейган став чемпіоном НБА у 1958 році у складі команди «Сент-Луїс Хокс»

У 1978 році Кліфф Хейган був введений до Зали слави баскетболу

Чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) американець Кліфф Хейган помер на 95-му році життя. Про це на у Х повідомив журналіст Оскар Комбс, інформує «Главком».

Кліфф Хейган став чемпіоном НБА у 1958 році у складі команди «Сент-Луїс Хокс». Він п'ять разів брав участь у Матчі зірок.

У 1978 році Кліфф Хейган був введений до Зали слави баскетболу.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної Данії з футболу швед Бу Юханссон помер на 84-му році життя.

Юханссон тренував збірну Данії з 1996 до 2000 року. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 1998 у Франції, де поступилася бразильцям (2:3).

На чемпіонаті Європи 2000 року данці програли всі матчі та не змогли вийти з групи.

На клубному рівні Юханссон привів шведський «Естер» (двічі)  та один раз датський «Сількеборг» до перемог у національних чемпіонатах.

Як повідомлялося, з життя пішов вихованець «Вереса» Олександр Петровский.

Ексзахисник рівненського клубу загинув у Сполучених Штатах Америки в результаті ДТП.

Олександр Петровський захищав кольори молодіжних команд «Вереса», а також ФК «Здолбунів». У сезоні 2023/24 захисник провів 19 матчі у НЛМ, забив два голи.

Теги: НБА смерть баскетбол

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