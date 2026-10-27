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Михайлюк зіграв 13 хвилин у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Михайлюк зіграв 13 хвилин у поєдинку НБА
«Юта» Михайлюка поступилася «Мемфіса»
фото: Getty Images

«Юта» Михайлюка стартувала в НБА з однієї перемоги в чотирьох матчах

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк відіграв більше 13 хвилин за «Юту» проти «Мемфіса» в матчі регулярного чемпіонату НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця поступилась 105:110, а Михайлюк не набрав жодного очка (0/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 фолі.

«Юта» стартувала в сезоні з однієї перемоги в чотирьох матчах. Наступну гру команда проведе в ніч на 29 жовтня проти «Сан-Антоніо».

Віталій Зотов допоміг «Капфенберг Буллз» одержати перемогу над «Відень Баскет» 101:80 в матчі чемпіонату Австрії. Зотов зіграв майже 30 хвилин, набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/9 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 11 передач, зробив 3 перехоплення при 3 втратах і 3 фолах.

Варто відзначити, що Зотов четвертий матч поспіль в чемпіонаті Австрії завершує з дабл-даблом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

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