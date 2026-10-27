Михайлюк зіграв 13 хвилин у поєдинку НБА

«Юта» Михайлюка стартувала в НБА з однієї перемоги в чотирьох матчах

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк відіграв більше 13 хвилин за «Юту» проти «Мемфіса» в матчі регулярного чемпіонату НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця поступилась 105:110, а Михайлюк не набрав жодного очка (0/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 фолі.

«Юта» стартувала в сезоні з однієї перемоги в чотирьох матчах. Наступну гру команда проведе в ніч на 29 жовтня проти «Сан-Антоніо».

Віталій Зотов допоміг «Капфенберг Буллз» одержати перемогу над «Відень Баскет» 101:80 в матчі чемпіонату Австрії. Зотов зіграв майже 30 хвилин, набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/9 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 11 передач, зробив 3 перехоплення при 3 втратах і 3 фолах.

Варто відзначити, що Зотов четвертий матч поспіль в чемпіонаті Австрії завершує з дабл-даблом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).