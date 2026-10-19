Перший номер драфту НБА 2016 року через травму пропустить другий сезон поспіль

У 2016 році Сіммонса було обрано на драфті НБА під першим номером «Філадельфією», за яку він виступав з 2016 по 2022 рік

У Сіммонса лікарі діагностували травму ахіллового сухожилля

Австралієць Бен Сіммонс, який виступає за клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Сакраменто», пропустить сезон 2026/27 через травму. Про це повідомив журналіст Шемс Чаранія, інформує «Главком».

Зазначається, що у баскетболіста діагностували травму ахіллового сухожилля. Він також пропустив сезон 2025/26 через травму спини.

Пізніше 30-річний Сіммонс підтвердив пропуск сезону у дописі в Instagram.

«Я стикався з викликами, які перевіряли мене ментально, фізично та емоційно, і справлявся з кожним із них. Ця травма – ще один розділ на моєму шляху, але не кінець моєї історії», – написав баскетболіст.

У 2016 році Сіммонса було обрано на драфті НБА під першим номером «Філадельфією», за яку він виступав з 2016 по 2022 рік.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.